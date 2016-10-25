Касильяс не ответил, поужинал бы он с Моуринью, Арбелоа и Хаби Алонсо

Вратарь "Порту" Икер Касильяс не стал отвечать на вопрос о потенциальном ужине со своими экс-коллегами по "Реалу" Жозе Моуринью, Альваро Арбелоа и Хаби Алонсо. В твиттере один из болельщиков задал вопрос голкиперу: "Если выбирать одного, с кем бы вы сходили на ужин: Моуринью, Арбелоа или Алонсо?". "С тобой", – ответил Касильяс.

Напомним, что между Касильясом и Моуринью возникли серьезные разногласия в период совместной работы в "Королевском клубе". Команда разделилась на два лагеря, где большинство приняло сторону Касильяса, но Арбелоа, Алонсо и еще несколько футболистов были солидарны с Моуринью. С тех пор отношения партнеров по сборной Испании стали сугубо деловыми, несмотря на крепкую дружбу на протяжении долгих лет.