Вратарь "Порту" Икер Касильяс может перейти в "Чикаго Файр", сообщает Washington Post. Ожидается, что в ближайшее время голкипер объявит об уходе из португальского клуба. По данным СМИ, он недоволен количеством игровой практики.

Ранее 36-летний испанец заявлял, что может продолжить карьеру в МЛС. Он отмечал, что друзья, выступающие в североамериканской лиге, позитивно отзываются о турнире.

Отметим, что в первой половине сезона Касильяс вышел на поле в двух матчах, пропустив 3 мяча. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2018 года.