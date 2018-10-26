Каррера посетит домашний матч "Спартака". Но не московского

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетит домашний матч 26-го тура чемпионата высшей лиги Латвии между юрмальским "Спартаком" и "РФШ", сообщает официальная страница юрмальского клуба в Фейсбук.

"Спартак" решил пригласить на последнюю домашнюю игру Массимо Карреру. Ответ не заставил себя ждать, и Массимо согласился приехать на матч.

Матч "Спартак Ю" – "РФШ" пройдет в воскресенье на стадионе "Слока". Игра начнется в 14.00 (мск).

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака" 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2017/18, а также выигрыли Суперкубок-2017.