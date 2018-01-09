10:39 | Футбол — "Пас из-за границы"

Карпежиани снова возглавил "Фламенго"

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"Фламенго" на своем официальном сайте объявил о назначении Паулу Сезара Карпежиани на пост главного тренера команды. 68-летний специалист работал со многими клубами в Бразилии. Начинал тренерскую карьеру он именно во "Фламенго" еще в 1981 году. Также работал в этом клубе в 2000 году. За время его руководства "Фламенго" одержал 83 победы, потерпел 24 поражения и сыграл 31 раз вничью.

У руля "Фламенго" Карпежиани сменил Рейнальдо Руэду, который ушел в сборную Чили.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

shpasic так Карпежиани - грузин, а Карпин - эстонец.//////////Так это братские народы. Как американцы и украинцы, например.

11:14

shpasic

так Карпежиани - грузин, а Карпин - эстонец.

11:10

баламошка

Да, родня Валерона)

11:06

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дядя Карпина. Факт.

10:44