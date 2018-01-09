Карпежиани снова возглавил "Фламенго"

"Фламенго" на своем официальном сайте объявил о назначении Паулу Сезара Карпежиани на пост главного тренера команды. 68-летний специалист работал со многими клубами в Бразилии. Начинал тренерскую карьеру он именно во "Фламенго" еще в 1981 году. Также работал в этом клубе в 2000 году. За время его руководства "Фламенго" одержал 83 победы, потерпел 24 поражения и сыграл 31 раз вничью.

У руля "Фламенго" Карпежиани сменил Рейнальдо Руэду, который ушел в сборную Чили.