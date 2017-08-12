Карлос Вела: "Когда узнал о клубе из Лос-Анджелеса, позвонил агенту и сказал: "Я хочу туда"

Новичок "Лос-Анджелеса" Карлос Вела заявил, что хотел выступать за клуб, как только впервые узнал о нем. До зимы мексиканец продолжит выступать за "Реал Сосьедад", а затем переберется в MLS.

- Когда я увидел новости о том, что в Лос-Анджелесе создается новая команда, я позвонил своему агенту и сказал: "Я хочу туда", - цитирует пресс-служба MLS Велу. - Но в моих мечтах, конечно. Переговоры начались 3 - 4 недели назад. Когда они были завершены, я понял, что моя мечта сбылась. Я стал первым игроком нового клуба, для меня это большая ответственность. Кто еще хотел подписать меня эти летом? Один клуб из Испании, один из Италии, один из Англии и один из Германии.