Карлос Тевес: "В ближайшие 50 лет чемпионат Китая не встанет в один ряд с топ-лигами Европы"

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес отметил слабую подготовку футболистов в чемпионате Китая. Напомним, по неофициальным данным, аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком в мире, зарабатывая в неделю 720 тысяч евро.

– Не думаю, что китайский чемпионат будет конкурировать с европейскими, – сказал для Movistar Тевес. – Даже если сюда приедут лучшие футболисты планеты – это не повлияет на ход событий. Местный футбол отличается очень сильно от европейского. Люди здесь также живут по-другому. Не думаю, что в ближайшие 50 лет чемпионат Китая встанет в один ряд с топ-первенствами Европы.

Местные футболисты не лучшим образом оснащены как с точки зрения техники, так и с точки зрения физической подготовки. Но власти уже начали делать правильные шаги в этом направлении. Меняется вся система подготовки футболистов, начиная с детско-юношеских школ.