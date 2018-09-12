Карлос Тевес: "Талант у Месси от природы, а Роналду одержим тренировками"

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес рассказал о различиях между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, с которыми он играл в сборной Аргентины и "Манчестер Юнайтед"​ соответственно.

– Никогда не видел Месси в спортзале, не видел, чтобы он тренировался. Его талант – это нечто естественное, – цитирует Depor Тевеса. – Что касается Криштиану, то, конечно же, все видят, что он живет в спортзале. Это навязчивая идея – быть в спортзале весь день. Если тренировка начиналась в 8 утра, то в 7:30 Роналду уже был на тренировке. Однажды я в 6 утра приехал на тренировку, а он уже тренируется.