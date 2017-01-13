20:03 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Карлос Тевес: "Переезд в Китай? В "Бока Хуниорс" было слишком большое давление"

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Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес рассказал, что ему тяжело удался переход из "Бока Хуниорс" в китайский клуб. Благодаря этому трансферу аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 32-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

 
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– Хочу поблагодарить болельщиков "Бока Хуниорс" за всю поддержку и любовь, которую мне оказывали, – цитирует Mundo Deportivo Тевеса. – Мы с вами не прощаемся. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок клуба, который люблю.

Я согласился на этот трансфер по разным жизненным обстоятельствам. Иногда необходимы перемены, потому что очень тяжело ощущать каждый день то давление, которое испытывает игрок "Бока Хуниорс".

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Материалы REN-TV

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