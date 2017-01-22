11:10 22 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Карлос Тевес: "Не скажу, сколько заработаю в Китае"

0
0
0
1

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес не стал подтверждать, что будет самым высокооплачиваемым игроком в мире. По данным аргентинских СМИ, 32-летний форвард в Китае будет получать около 700 тысяч евро в неделю.

– Я не скажу, сколько заработаю, – цитирует A Bola Тевеса. – Это конфиденциальная информация. К тому же это будет проявлением неуважения к партнерам по команде. Прием, который мне оказали в Китае, заставил меня подумать, что я дома.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximum080

за такие деньги я в Антарктиде даже среди пингвинов почувствовал бы себя как дома

12:17 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ