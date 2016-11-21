Кариока помог "Атлетику Минейру" избежать поражения от "Санта-Круза"

"Атлетику Минейру" на выезде сыграл вничью с "Санта-Крузом" в матче 36-го тура чемпионата Бразилии. Бывший хавбек "Спартака" Рафаэл Кариока отметился голевой передачей, когда гости в начале второго тайма сравнивали счет. Также в составе "Атлетику" 67 минут отыграл экс-полузащитник "Рубина" Карлос Эдуарду.

Чемпионат Бразилии

Серия А

36-й тур

"Санта-Круз" - "Атлетику Минейру" - 3:3 (2:1)

Голы: Фред, 6 (0:1). Графите, 14 (1:1). Кену, 31 (2:1). Клейтон, 55 (2:2). Витор, 59 (3:2). Хиури, 80 (3:3).

Удаления: Касарес (А), 67. Жадсон (С), 68.