Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, сообщается на официальном сайте лиги. 21-летний россиянин в прошлом сезоне провел в чемпионате 27 матчей, забив три мяча.

– Вероятно, лучший игрок "Спарты" в прошлом сезоне, – говорится в сообщении лиги. – По крайней мере, он был лучшим осенью, когда забил два мяча и сделал семь голевых передач.