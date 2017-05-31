Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, сообщается на официальном сайте лиги. 21-летний россиянин в прошлом сезоне провел в чемпионате 27 матчей, забив три мяча.
– Вероятно, лучший игрок "Спарты" в прошлом сезоне, – говорится в сообщении лиги. – По крайней мере, он был лучшим осенью, когда забил два мяча и сделал семь голевых передач.
Takto vypadá jedenáctka sezóny podle výběru redakce ligového webu! 👀– ePojisteni.cz liga (@fotbalovaligaCZ) 31 мая 2017 г.
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Don
shpasic, один просто в свои ворота был)
20:23
shpasic
прикольно, когда забиваешь три гола в чемпионате, и при этом проводишь серию из четырёх матчей подряд с забитыми голами)
20:19