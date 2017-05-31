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Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии

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Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, сообщается на официальном сайте лиги. 21-летний россиянин в прошлом сезоне провел в чемпионате 27 матчей, забив три мяча.

– Вероятно, лучший игрок "Спарты" в прошлом сезоне, – говорится в сообщении лиги. – По крайней мере, он был лучшим осенью, когда забил два мяча и сделал семь голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

shpasic, один просто в свои ворота был)

20:23

shpasic

прикольно, когда забиваешь три гола в чемпионате, и при этом проводишь серию из четырёх матчей подряд с забитыми голами)

20:19