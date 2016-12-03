Караваев признан лучшим приобретением года в Чехии

Российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев стал лучшим приобретением 2016 года в Чехии, по оценке авторитетного издания iSport.cz. Авторами исследования было проанализировано выступление всех новичков лиги, а по итогам анализа составлены пятерки лучших и худших приобретений.
Караваев был подписан "Спартой" в августе из ЦСКА. В первой части сезона он забил два мяча и сделал пять голевых передач.
Красно синий
Как можно было продать его за миллион???? Как вообще можно было продать,при умирающем Щенникове? Вполне мог бы играть слева,как раньше в Чехии бывало,когда играл в аренде.
16:45
Czechplayer
Играет он хорошо. Можно и в сборную пригласить. Хотя у Спарты дела в чемпионате идут не так удачно, как в Лиге Европы.
16:07
Helicopter
Птенец вылетел из гнезда.
16:05