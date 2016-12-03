15:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Караваев признан лучшим приобретением года в Чехии

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Российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев стал лучшим приобретением 2016 года в Чехии, по оценке авторитетного издания iSport.cz. Авторами исследования было проанализировано выступление всех новичков лиги, а по итогам анализа составлены пятерки лучших и худших приобретений.

Караваев был подписан "Спартой" в августе из ЦСКА. В первой части сезона он забил два мяча и сделал пять голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Красно синий

Как можно было продать его за миллион???? Как вообще можно было продать,при умирающем Щенникове? Вполне мог бы играть слева,как раньше в Чехии бывало,когда играл в аренде.

16:45

Czechplayer

Играет он хорошо. Можно и в сборную пригласить. Хотя у Спарты дела в чемпионате идут не так удачно, как в Лиге Европы.

16:07

Helicopter

Птенец вылетел из гнезда.

16:05

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