Караваев поехал на сбор со "Спартой"

Пресс-служба "Спарты" объявила состав команды, который отправится на учебно-тренировочный сбор. В Испанию полетит и российский защитник Вячеслав Караваев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Караваев может перейти в один из российских клубов. В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел всего два матча за "Спарту".

Российский защитник является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и отдал 9 голевых передач. Он был признан лучшим игроком "Спарты". Ранее он выступал за "Дуклу" и "Яблонец".

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