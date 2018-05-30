Карасев остался в элитной группе судей УЕФА

Судейский комитет УЕФА утвердил списки арбитров, имеющих право обслуживать международные матчи в сезоне-2018/19, и состав групп рефери.

Сергей Карасев остался в элитной группе судей, а Владислав Безбородов и Алексей Еськов – в первой.

Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков входят во вторую группу, Михаил Вилков и Алексей Матюнин – в третью. (Александр БОБРОВ)​

Карасев стал судьей чемпионата мира. ФИФА утвердила списки арбитров //

Сергей Карасев: "Хочу, чтобы и сборная России, и я попали в плей-офф чемпионата мира" //

"Карасев не только внешне, но и манерой судейства похож на Коллину"