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Карасев остался в элитной группе судей УЕФА

Сергей КАРАСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей КАРАСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Судейский комитет УЕФА утвердил списки арбитров, имеющих право обслуживать международные матчи в сезоне-2018/19, и состав групп рефери.

Сергей Карасев остался в элитной группе судей, а Владислав Безбородов и Алексей Еськов – в первой.

Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков входят во вторую группу, Михаил Вилков и Алексей Матюнин – в третью. (Александр БОБРОВ)​

Карасев стал судьей чемпионата мира. ФИФА утвердила списки арбитров // 
Сергей Карасев: "Хочу, чтобы и сборная России, и я попали в плей-офф чемпионата мира" // 
"Карасев не только внешне, но и манерой судейства похож на Коллину"

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