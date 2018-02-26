Капитану "Селтика" дважды подряд жестко ударили по ногам. Он остался доволен

Капитан "Селтика" Скотт Браун в матче 28-го тура чемпионата Шотландии против "Абердина" (2:0) в одном из игровых эпизодов дважды подряд получил жесткие удары по ногам со стороны соперников. Полузащитник "кельтов" не стал апеллировать к судье, всем своим видом показав, что такой уровень жесткости единоборств ему по душе.

Отметим, что "Селтик" был соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Российский клуб по сумме двух матчей (0:1 - на выезде, 3:0 - дома) вышел в следующий раунд турнира. Браун перед игрой в Санкт-Петербурге впечатлил местных болельщиков тем, что отправился на прогулку по зимнему городу в футболке. Погода на улице была около -12 градусов.