Капитан сборной Болгарии назвал бразильского игрока "обезьяной"

Бразильский защитник Элидиано Маркес, выступающий в чемпионате Болгарии, обвинил хавбека "Лудогорца" и капитана болгарской сборной Светослава Дякова в расизме. По его словам, это случилось во врем матча с резервистами "Лудогорца", за которых играл Дяков из-за дисквалификации.
– "Обезьяна, ты только вышел из леса, а уже строишь из себя человека", – вот это мне сказал Дяков, – цитирует L’Equipe Маркеса. – Я хочу, чтобы люди знали, каков капитан сборной Болгарии.
Сам Дяков и его клуб отрицают обвинения.
Ратислав
А что не так-то???
15:04
PitersS
Спасибо СЭ-теперь буду знать, что игроков Бразилии называют обезьянами.. Кто кого и где еще как обозвал?-давай, СЗ, неси по свету по секрету.
15:00
Levbereg
Да уж. Достал видимо болгарина карнавальный бразилиец
15:00
Патриот Сибири
Видимо, сам он гиппопотам.
14:10