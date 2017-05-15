14:06 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Капитан сборной Болгарии назвал бразильского игрока "обезьяной"

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Бразильский защитник Элидиано Маркес, выступающий в чемпионате Болгарии, обвинил хавбека "Лудогорца" и капитана болгарской сборной Светослава Дякова в расизме. По его словам, это случилось во врем матча с резервистами "Лудогорца", за которых играл Дяков из-за дисквалификации.

– "Обезьяна, ты только вышел из леса, а уже строишь из себя человека", – вот это мне сказал Дяков, – цитирует L’Equipe Маркеса. – Я хочу, чтобы люди знали, каков капитан сборной Болгарии.

Сам Дяков и его клуб отрицают обвинения.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ратислав

А что не так-то???

15:04

PitersS

Спасибо СЭ-теперь буду знать, что игроков Бразилии называют обезьянами.. Кто кого и где еще как обозвал?-давай, СЗ, неси по свету по секрету.

15:00

Levbereg

Да уж. Достал видимо болгарина карнавальный бразилиец

15:00

Патриот Сибири

Видимо, сам он гиппопотам.

14:10