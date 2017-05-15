Капитан сборной Болгарии назвал бразильского игрока "обезьяной"

Бразильский защитник Элидиано Маркес, выступающий в чемпионате Болгарии, обвинил хавбека "Лудогорца" и капитана болгарской сборной Светослава Дякова в расизме. По его словам, это случилось во врем матча с резервистами "Лудогорца", за которых играл Дяков из-за дисквалификации.

– "Обезьяна, ты только вышел из леса, а уже строишь из себя человека", – вот это мне сказал Дяков, – цитирует L’Equipe Маркеса. – Я хочу, чтобы люди знали, каков капитан сборной Болгарии.

Сам Дяков и его клуб отрицают обвинения.