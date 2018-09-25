Капелло раскритиковал Месси и Роналду

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал Лионеля Месси и Криштиану Роналду за решение не посещать церемонию награждения лучших игроков года. Победителем стал полузащитник "Реала" Лука Модрич.

– Это отсутствие уважения, – цитирует Mundo Deportivo Капелло. – Когда они в числе номинантов, они всегла приезжают. Возможно, Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать. Вы должны быть не только, когда выигрываете, но также и когда проигрываете.

Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА //

СМИ: В ФИФА недовольны, что Месси и Роналду не приехали на вручение награды лучшему игроку года