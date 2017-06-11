Капелло посетил тренировку китайского клуба, тренером которого будет назначен в ближайшее время

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло стал гостем тренировки клуба "Цзянсу Сунин". По данным Corriere dello Sport, 70-летний итальянец в ближайшее время подпишет контракт с этой командой сроком на полтора года. Его зарплата составит 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капелло уже определился со своими помощниками – ими станут бывшие футболисты сборной Италии Кристиан Брокки и Джанлука Дзамбротта.

Напомним, что Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на чемпионат мира-2014, но не смогла выйти из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. В 2015 году он был отправлен в отставку.