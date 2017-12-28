Капелло покинет "Цзянсу Сунин" после окончания контракта

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение 71-летнего специалиста с командой рассчитано до ноября 2018 года.

Капелло возглавил китайский клуб летом, подписав контракт на 18 месяцев.

– Я разговаривал с президентом команды. Я уважаю контракт, но не буду его продлевать, – приводит Football Italia слова Капелло.

Под руководством итальянца "Цзянсу Сунин" в минувшем сезоне сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Китая, заняв 12-е место.