Капелло назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает форварда Роналдо лучшим игроком, с которым ему приходилось трудиться. Напомним, они вместе работали в "Реале" в период с 2006 по 2007 год.

- Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, - это Роналдо, - цитирует GianlucaDiMarzio Капелло. - Это даже несмотря на то, что мне пришлось продать его, чтобы выиграть чемпионат Испании с "Реалом". Он весил 96 кг. Я спросил у него, сколько он весил во время чемпионата мира-2002. Он ответил, что 84 кг.