Итальянец Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году. Вместе с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, он занял третье место в чемпионате. Награду Каннаваро получил из рук экс-партнер по "Ювентусу" Павла Недвед.
Отметим, что по окончании сезона Каннаваро возглавил "Гуанчжоу Эвергранд", который выиграл суперлигу в седьмой раз подряд.
Best coach CSL 2017 🏆🇨🇳⚽️ #china #bestcoach #CSL #nedved pic.twitter.com/5XyKUrKeit– Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 11 ноября 2017 г.
- Зенит СПб
- Ювентус
- Фабио Каннаваро
- Аксель Витсель
- Гуанчжоу Эвергранд
- Тяньцзинь Цюаньцзянь
- Павел Недвед