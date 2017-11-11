Итальянец Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году. Вместе с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, он занял третье место в чемпионате. Награду Каннаваро получил из рук экс-партнер по "Ювентусу" Павла Недвед.

Отметим, что по окончании сезона Каннаваро возглавил "Гуанчжоу Эвергранд", который выиграл суперлигу в седьмой раз подряд.