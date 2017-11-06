Каннаваро покидает "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и возглавит "Гуанчжоу Эвергранд"

Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает AFP News. По информации источника, специалист со следующего сезона возглавит "Гуанчжоу Эвергранд", который уже тренировал в сезоне-2014/2015.
Отметим, что главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" станет Паулу Соуза, последним клубом которого была "Фиорентина".
Напомним, что Каннаваро возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" летом 2016 года и в этом же году выиграл с командой чемпионат Китая.
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Как так? Говорят, эта Тяньцзинь в прошлом сезоне только из пердива вышла, а в этом сезоне вместе с Каннаваро и Витселем на третьем месте с бронзой.
11:45