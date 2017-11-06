Каннаваро покидает "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и возглавит "Гуанчжоу Эвергранд"

Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает AFP News. По информации источника, специалист со следующего сезона возглавит "Гуанчжоу Эвергранд", который уже тренировал в сезоне-2014/2015.

Отметим, что главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" станет Паулу Соуза, последним клубом которого была "Фиорентина".

Напомним, что Каннаваро возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" летом 2016 года и в этом же году выиграл с командой чемпионат Китая.