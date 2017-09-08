Камбьяссо завершил карьеру в 37 лет

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет, сообщает Football Italia. Хавбек на протяжении своей карьеры играл в аргентинских "Индепендьенте" и "Ривер Плейте", испанском "Реале", английском "Лестере", греческом "Олимпиакосе", а десять сезонов - с 2004 по 2014 год - провел в "Интере". С итальянским клубом он выиграл пять чемпионатов, 4 Кубка и 3 Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Последние два сезона в карьере Камбьяссо отыграл в "Олимпиакосе", выиграв с ним два титула чемпиона Греции.