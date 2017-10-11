Кака уточнил: он еще не объявлял о завершении карьеры

Полузащитник "Орландо Сити" Кака подчеркнул, что еще не принял решения о завершении карьеры. Ранее чемпион мира-2002 и обладатель "Золотого мяча"-2007 заявил, что покинет клуб в конце года и добавил, что больше не получает удовольствия от футбола.

- Я хочу обьявить, что не буду продлевать контракт с "Орландо Сити", - цитирует Football Italia Кака. - Это все, что я хочу сказать. Я буду выступать в "Орландо Сити" до конца сезона.

Кака ранее также защищал цвета "Сан-Паулу", "Милана" и "Реала". В сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 29 голов.