Кака – самый высокооплачиваемый игрок МЛС

МЛС опубликовала данные о зарплатах футболистов. Согласно приведенной статистике, в которой не учитываются бонусы, самым высокооплачиваемым игроком лиги является полузащитник "Орландо Сити" Кака. Обладатель "Золотого мяча"-2007 заработает за этот год 7,17 миллиона долларов.

Первая пятерка выглядит следующим образом:

1. Кака ("Орландо Сити") – 7,17 миллиона долларов

2. Себастьян Джовинко ("Торонто") – 7,12

3. Майкл Брэдли ("Торонто") – 6,5

4. Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити") – 5,91

5. Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити") – 5,61