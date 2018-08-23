Кака назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2018. Среди них нет Роналду и Месси

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2018. По мнению экс-игрока "Милана" и "Реала", на этот титул в первую очередь претендуют хорват Лука Модрич из "Реала" и француз Кильян Мбаппе из "ПСЖ". Мбаппе стал чемпионом мира, а Модрич добрался до финала.

- Модрич показал выдающиеся результаты, выиграл Лиги чемпионов и дошел до финала чемпионата мира, - цитирует La Gazetta dello Sport Кака. - Он создает шоу и руководит игрой. Мбаппе очень силен, и за ним будущее.

Кака стал обладателем "Золотого мяча" в 2007 году. После него десять лет подряд награду выигрывали только два футболиста - Криштиану Роналду и Лионель Месси.