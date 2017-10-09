Кака: "Больше не чувствую радости от футбола"

Полузащитник "Орландо" Кака рассказал о том, что он думает о завершении карьеры. По его словам, он чувствует не радость от футбола, а боль. Он отметил, что его организм плохо переносит нагрузки.

- Я больше не чувствую радости от футбола, - цитирует Globoesporte Кака. - Я чувствую боль после каждого завершенного матча. Мое тело плохо переносит нагрузки. В 35 лет очень сложно восстанавливаться.



Мне бы хотелось повторить путь Зидана. Он перестал играть, потому что понял, что ему нравится тренировать. Он начал работать с молодежной командой. Я мог бы пойти по такому же пути.