Кака: "Аршавин - один из моих любимых футболистов"

Обладатель "Золотого мяча"-2007, бывший игрок сборной Бразилии Кака назвал экс-капитана российской национальной команды Андрея Аршавина одним из любимых футболистов. Напомним, что Аршавин продолжает карьеру и последние два года выступает в "Кайрате".
- Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале", - сказал Кака в интервью YouTube-каналу freekicksRUS.
Бармалей3000
И мне нравились. Кака тоже был лучший и Аршавин , это история футбола, оба могли получить золотой мяч и др. награды, молодцы это нам не Панченко и ко, Кокорин и Ма.
20:01
счастливчик
Это и понятно, оба классные футболисты!
17:30