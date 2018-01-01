16:29 | Футбол — "Пас из-за границы"

Кака: "Аршавин - один из моих любимых футболистов"

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Обладатель "Золотого мяча"-2007, бывший игрок сборной Бразилии  Кака назвал экс-капитана российской национальной команды Андрея Аршавина одним из любимых футболистов. Напомним, что Аршавин продолжает карьеру и последние два года выступает в "Кайрате".

- Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале", - сказал Кака в интервью YouTube-каналу freekicksRUS.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Dt02CeoCx98

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Бармалей3000

И мне нравились. Кака тоже был лучший и Аршавин , это история футбола, оба могли получить золотой мяч и др. награды, молодцы это нам не Панченко и ко, Кокорин и Ма.

20:01

счастливчик

Это и понятно, оба классные футболисты!

17:30