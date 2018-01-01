Кака: "Аршавин - один из моих любимых футболистов"

Обладатель "Золотого мяча"-2007, бывший игрок сборной Бразилии Кака назвал экс-капитана российской национальной команды Андрея Аршавина одним из любимых футболистов. Напомним, что Аршавин продолжает карьеру и последние два года выступает в "Кайрате".

- Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале", - сказал Кака в интервью YouTube-каналу freekicksRUS.