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Как и РФС, Грузинская федерация футбола поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

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Президент Грузинской федерации футбола (GFF) Леван Кобиашвили и генеральный секретарь организации Давид Муджири сегодня обсудили предстоящие выборы президента УЕФА. Как сообщает пресс-служба грузинской федерации, на этом совещании было принято решение поддержать на выборах словенца Александера Чеферина.

"Мы поддержим Чеферина, потому что он полностью разделяет наше видение развития футбола. Его деятельность пойдет на пользу нашему виду спорта", – говорится в заявлении грузинской федерации.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Россия также поддержит кандидатуру Чеферина. Вторым кандидатом на вакантный пост является голландец Михаэль ван Праг. Выборы состоятся 14 сентября в Афинах.

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