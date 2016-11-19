Кахабер Цхададзе: "Благодарен Аршавину и Тимощуку, что проявили мужество на таком непростом поле"

Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе после поражения в финале Кубка Казахстана от "Астаны" (0:1) посетовал на непростые погодные условия, сообщает клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что его команда не заслуживала поражения.

– Какова была реакция Аршавина и Тимощука на игру на таком поле?



– Они знают, что нужно играть. Вышли на поле и боролись. Благодарен им, что проявили характер и мужество. "Кайрат" не заслуживал поражения. Это футбол. Бывает такое, когда полумомент реализуется, а явные моменты не заканчиваются голом. Хочу, чтобы правильно поняли. У "Кайрата" по-другому построена игра, и такая погода не позволяет показать свой футбол. Но условия были равные.