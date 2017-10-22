Каха Каладзе стал мэром Тбилиси

Экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, информирует ren.tv. По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, бывший защитник "Милана" набрал 51,06 процента голосов избирателей.

Таким образом, удалось избежать второго тура выборов мэра: он назначается в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать больше 50 процентов голосов избирателей.

39-летний Каладзе с 1993 по 2012 играл в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Признавался лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах и считается одним из лучших игроков в истории страны. За сборную Грузии он выступал с 1996 по 2011 годы.

Политикой Каладзе занялся одновременно с завершением футбольной карьеры. В октябре 2012 года занял посты вице-премьера и министра энергетики страны.