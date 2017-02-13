Качарава сменил Грозного на посту тренера тбилисского "Динамо"

Новым главным тренером тбилисского "Динамо" был назначен Кахабер Качарава, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
На этом посту 50-летний специалист сменил Вячеслава Грозного, который был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Грозный возглавил команду 25 октября 2016 года.
Качарава, являвшийся полузащитником тбилисцев и сборной Грузии, в третий раз в карьере принял "Динамо".
#FCDT are pleased to introduce Kakha Katcharava as the club's new head coach! Welcome back Kakha! https://t.co/TAY2GXqJn6 pic.twitter.com/VrmGq15beB– FC Dinamo Tbilisi (@fcdinamotbilisi) 13 февраля 2017 г.