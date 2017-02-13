Качарава сменил Грозного на посту тренера тбилисского "Динамо"

Новым главным тренером тбилисского "Динамо" был назначен Кахабер Качарава, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

На этом посту 50-летний специалист сменил Вячеслава Грозного, который был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Грозный возглавил команду 25 октября 2016 года.

Качарава, являвшийся полузащитником тбилисцев и сборной Грузии, в третий раз в карьере принял "Динамо".