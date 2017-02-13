22:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Качарава сменил Грозного на посту тренера тбилисского "Динамо"

0
0
0

Новым главным тренером тбилисского "Динамо" был назначен Кахабер Качарава, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

На этом посту 50-летний специалист сменил Вячеслава Грозного, который был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Грозный возглавил команду 25 октября 2016 года.

Качарава, являвшийся полузащитником тбилисцев и сборной Грузии, в третий раз в карьере принял "Динамо".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ