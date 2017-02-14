К 2020 году "Гуанчжоу Эвергранд" планирует попрощаться со всеми иностранными игроками

Лучший клуб чемпионата Китая последних лет "Гуанчжоу Эвергранд" разработал план, согласно которому к 2020 году в команде не будет ни одного иностранного футболиста, информирует The Sun. Отмечается, что таким образом руководство клуба намерено содействовать развитию китайского футбола.

Отметим, что главным тренером команды является экс-наставник сборной Бразилии Луиз Фелипе Сколари. В команде числятся четыре легионера: полузащитник Паулинью, а также нападающие Джексон Мартинес, Алан и Рикарду Гуларт.