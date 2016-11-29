16:08 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Известный карикатурист посвятил новый рисунок "Шапекоэнсе"

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок памяти футболистам "Шапекоэнсе". На нем изображен самолет с эмблемой клуба, летящий в рай. Сегодня самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа разбился на территории Колумбии. Игроки бразильского клуба летели в нем на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным 75 человек погибли на месте, еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице от полученных ран. В числе выживших - два футболиста и массажист "Шапекоэнсе".

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