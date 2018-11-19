Известный белорусский тренер Владимир Журавель умер в возрасте 47 лет

Известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель скончался на 48-м году жизни, информирует пресс-служба Минспорта и туризма Белоруссии.

Последним местом его работы был карагандинский "Шахтер". На сайте клуба отмечается, что Журавель ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Карьеру игрока Журавель завершил в 2005 году.

"Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Ему было 47. Соболезнуем", – отмечается в сообщении пресс-служба Минспорта и туризма Белоруссии.