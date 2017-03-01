Иво Иличевич: "По уровню "Кайрат" лучше "Анжи"

Новичок "Кайрата" Иво Иличевич заявил, что казахстанский клуб выше по уровню, чем "Анжи", за который он выступал ранее. По мнению хорвата, переход в чемпионат Казахстана - шаг вперед.

– Конечно, для меня это новая страна, новая команда, где-то – немного другой футбол, - цитирует Sports.kz Иличевича. - Считаю, что это хороший переход для моей карьеры. Я счастлив быть здесь. Мне хочется помочь команде добиться поставленных целей. Не важно, как – отбирая мячи, отдавая передачи или забивая голы. Надеюсь, что сезон будет удачным для "Кайрата".

– Прежде вы выступали за "Гамбург" в бундеслиге, после играли в клубе российской премьер-лиги "Анжи". По вашим ощущениям, переход в "Кайрат" для вас – шаг вперед или, скорее, назад?

– Уверен, что это шаг вперед. Я вижу, что "Кайрат" – команда, которая борется за высокие места, именно поэтому я решил играть здесь. По уровню "Кайрат" лучше "Анжи", где я играл прежде. У нас хорошая команда, тренер, болельщики, и полагаю, что вместе мы сможем выигрывать.