Иванович и Гранквист проголосовали за Роналду, Каборе - за Месси

Стали известны итоги голосования по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА среди капитанов сборных. Среди выбирающих трое выступают в чемпионате России.
Защитник "Зенита" и капитан сборной Сербии Бранислав Иванович голосовал за Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Защитник "Краснодара" и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист выбрал Роналду, Златана Ибрагимовича и Джанлуиджи Буффона. Полузащитник "Краснодара" и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе отдал голос за Месси, Марселу и Неймара.
- Зенит СПб
- Неймар Сантос
- Златан Ибрагимович
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Краснодар
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Джанлуиджи Буффон
- Марселу Виейра
- сборная Буркина-Фасо
- Шарль Каборе
- Андреас Гранквист