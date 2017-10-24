Иванович и Гранквист проголосовали за Роналду, Каборе - за Месси

Стали известны итоги голосования по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА среди капитанов сборных. Среди выбирающих трое выступают в чемпионате России.

Защитник "Зенита" и капитан сборной Сербии Бранислав Иванович голосовал за Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Защитник "Краснодара" и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист выбрал Роналду, Златана Ибрагимовича и Джанлуиджи Буффона. Полузащитник "Краснодара" и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе отдал голос за Месси, Марселу и Неймара.

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