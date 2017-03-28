Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.

"Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси", - написал в своем "Твиттере" журналист Гонса Ступенего.

Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.

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