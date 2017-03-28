23:37 28 марта | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.

"Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси", - написал в своем "Твиттере" журналист Гонса Ступенего.

Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных. 

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resifi

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