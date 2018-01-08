Исследование: Роналду - 49-й в списке самых дорогих игроков мира

CIES' Football Observatory составила рейтинг стоимости футболистов, выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов. При составлении списка учитывались возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.
В тройку лучших вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (213 миллионов евро), форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 миллиона евро), а также их коллега по амплуа Харри Кейн из "Тоттенхэма" (194,7 миллиона евро).
Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью стал 16-м, его трансферная стоимость оценивается в 123 миллиона евро (на 37 миллионов евро меньше, чем, по данным СМИ, заплатили каталонцы "Ливерпулю" за 25-летнего игрока). Лучший игрок 2017 года по различным версиям, нападающий "Реала" Криштиану Роналду в этом списке занял 49-е место (80,4 миллиона евро).
Список самых дорогих футболистов по версии CIES' Football Observatory
|Место
|Игрок
|Возраст
|Команда
|Стоимость*
|1
|Неймар
|25
|"ПСЖ"
|213
|2
|Лионель Месси
|30
|"Барселона"
|202,2
|3
|Харри Кейн
|24
|"Тоттенхэм"
|194,7
|4
|Кильян Мбаппе
|19
|"ПСЖ"
|192,5
|5
|Пауло Дибала
|24
|"Ювентус"
|174,6
|6
|Деле Алли
|21
|"Тоттенхэм"
|171,3
|7
|Кевин Де Брейне
|26
|"Манчестер Сити"
|167,8
|8
|Ромелу Лукаку
|24
|"Манчестер Юнайтед"
|164,8
|9
|Антуан Гризманн
|26
|"Атлетико"
|150,2
|10
|Поль Погба
|24
|"Манчестер Юнайтед"
|147,5
|…16
|Филиппе Коутинью
|25
|"Барселона"
|123
|…49
|Криштиану Роналду
|32
|"Реал"
|80,4
* - в миллионах евро
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Атлетико
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Ромелу Лукаку
- Кевин де Брейне
- Поль Погба
- Харри Кейн
- Антуан Гризманн
- Деле Алли
- Пауло Дибала
- Кильян Мбаппе
ЗЮК~
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),зачем ты рыдаешь?И зп у тебя достаточная (6000р.).
20:24 8 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
гёлбой несогласен и рыдает как девочка, требуя поднять зп в 10 раз.
19:54 8 января
kaduly
Я же говорил что Кристинке Реал мячи покупает
17:25 8 января
Mander
Посмотрел полный список, положил ладонь на лицо, помотал головой и закрыл эту полнейшую ерунду к чертям собачим!
16:45 8 января