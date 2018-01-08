16:05 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Исследование: Роналду - 49-й в списке самых дорогих игроков мира

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
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CIES' Football Observatory составила рейтинг стоимости футболистов, выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов. При составлении списка учитывались возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

В тройку лучших вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (213 миллионов евро), форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 миллиона евро), а также их коллега по амплуа Харри Кейн из "Тоттенхэма" (194,7 миллиона евро).

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью стал 16-м, его трансферная стоимость оценивается в 123 миллиона евро (на 37 миллионов евро меньше, чем, по данным СМИ, заплатили каталонцы "Ливерпулю" за 25-летнего игрока). Лучший игрок 2017 года по различным версиям, нападающий "Реала" Криштиану Роналду в этом списке занял 49-е место (80,4 миллиона евро). 

Список самых дорогих футболистов по версии CIES' Football Observatory

Место Игрок Возраст Команда Стоимость*
1 Неймар 25 "ПСЖ" 213
2 Лионель Месси 30 "Барселона" 202,2
3 Харри Кейн 24 "Тоттенхэм" 194,7
4 Кильян Мбаппе 19 "ПСЖ" 192,5
5 Пауло Дибала 24 "Ювентус" 174,6
6 Деле Алли 21 "Тоттенхэм" 171,3
7 Кевин Де Брейне 26 "Манчестер Сити" 167,8
8 Ромелу Лукаку 24 "Манчестер Юнайтед" 164,8
9 Антуан Гризманн 26 "Атлетико" 150,2
10 Поль Погба 24 "Манчестер Юнайтед" 147,5
…16 Филиппе Коутинью 25 "Барселона" 123
…49 Криштиану Роналду 32 "Реал" 80,4

* - в миллионах евро

Полная версия рейтинга CIES' Football Observatory - здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК~

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),зачем ты рыдаешь?И зп у тебя достаточная (6000р.).

20:24 8 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

гёлбой несогласен и рыдает как девочка, требуя поднять зп в 10 раз.

19:54 8 января

kaduly

Я же говорил что Кристинке Реал мячи покупает

17:25 8 января

Mander

Посмотрел полный список, положил ладонь на лицо, помотал головой и закрыл эту полнейшую ерунду к чертям собачим!

16:45 8 января