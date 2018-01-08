Исследование: Роналду - 49-й в списке самых дорогих игроков мира

CIES' Football Observatory составила рейтинг стоимости футболистов, выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов. При составлении списка учитывались возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

В тройку лучших вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (213 миллионов евро), форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 миллиона евро), а также их коллега по амплуа Харри Кейн из "Тоттенхэма" (194,7 миллиона евро).

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью стал 16-м, его трансферная стоимость оценивается в 123 миллиона евро (на 37 миллионов евро меньше, чем, по данным СМИ, заплатили каталонцы "Ливерпулю" за 25-летнего игрока). Лучший игрок 2017 года по различным версиям, нападающий "Реала" Криштиану Роналду в этом списке занял 49-е место (80,4 миллиона евро).

Список самых дорогих футболистов по версии CIES' Football Observatory

* - в миллионах евро

Полная версия рейтинга CIES' Football Observatory - здесь