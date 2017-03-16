Исса Айяту проиграл выборы на пост главы КАФ Ахмаду Ахмаду

Камерунец Исса Айяту, возглавляющий Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) с 1988 года, проиграл выборы на пост главы организации, информирует AP. Новым руководителем КАФ стал президент Малагасийской федерации футбола Ахмад Ахмад. За него проголосовало большинство представителей стран - членов КАФ. 70-летний Айяту также потеряет свою должность первого вице-президента ФИФА и место в совете правления.

​Напомним, что с 8 октября 2015 года после отстранения от должностей Зеппа Блаттера и Мишеля Платини Айяту стал временно и. о. президента ФИФА. 26 февраля 2016 года главой ФИФА был избран Джанни Инфантино.

Айяту также баллотировался на пост президента ФИФА в 2002 году, но потерпел поражение от Блаттера.