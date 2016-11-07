Исландский игрок "Маккаби" напился перед вылетом в сборную

Исландский нападающий "Маккаби" из Тель-Авива Видар Ерн Кьяртанссон был вынужден сегодня пройти проверку на алкоголь в аэропорту перед вылетом в расположение сборной. В полшестого утра форвард появился в аэропорту в явно нетрезвом виде и даже пошатывался. Ему было предложено пройти традиционное тестирование на опьянение. Выяснилось, что исландец действительно употреблял спиртные напитки, но вел себя адекватно и поэтому не был снят с рейса.

После ничьей с "Маккаби" из Петах-Тиква (0:0) в недавнем туре местного чемпионата несколько десятков болельщиков тельавивцев приехали на клубную базу и начали нецензурно оскорблять игроков. Вмешательство службы безопасности предотвратило прямое столкновение между фанатами и нигерийским полузащитником Носой Игибором.

Все еще неясно, насколько серьезна травма хавбека Хариса Медунянина и сможет ли он сыграть с "Зенитом" в групповом турнире Лиги Европы 24 ноября. (Эли ШВИДЛЕР)