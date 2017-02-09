Искиердо - лучший футболист Бельгии-2016

24-летний колумбиец Хосе Искиердо из "Брюгге" стал обладателем бельгийской "Золотой бутсы" лучшему игроку 2016 года. Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик, лидирующий с 17 голами в споре бомбардиров бельгийского чемпионата, занял второе место.

Искиердо набрал 268 очков. Из них 201 он получил еще в первом туре голосования, проводившемся по окончании предыдущего чемпионата. Теодорчик же был одолжен "Андерлехтом" у киевского "Динамо" летом. Все свои 183 очка он получил во втором туре. Третье место с 83 баллами занял полузащитник "Брюгге" Руд Формер.

На церемонию награждения Теодорчик не явился. Официальный представитель "Андерлехта", которому не была известна причина отсутствия форварда, принес организаторам извинения.

Опрос на звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии с 1954 года проводит газета Het Laatste Nieuws. В нем участвуют журналисты, члены Бельгийского футбольного союза, арбитры, победители прошлых лет. Лауреатами "Золотой бутсы" становились, в частности, Мубарак Буссуфа (2006, 2010) и Аксель Витсель (2008), выступавшие впоследствии в чемпионате России.

Тренером года ожидаемо назван Мишель Прюдомм ("Брюгге"), "надеждой" – 19-летний левый защитник Леон Бейли, за которого леверкузенский "Байер" заплатил этой зимой "Генку" 13,5 миллиона евро. Лучшим бельгийским футболистом, выступающим за рубежом, признан Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"). (Александр ПРОСВЕТОВ)