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Исинбаева - о фото с Роналдо: "Футбольная семья приняла тепло!"

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Двукратная олимпийская чемпионка про прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию с легендарным бразильским футболистом Роналдо. По словам россиянки, футбольная семья на торжественной церемонии вручения приза "Игрок года ФИФА" приняла ее очень тепло.

"Церемония завершена. Впечатлений масса. Очень приятно и почетно быть послом чемпионата мира-2018. Футбольная семья приняла тепло! С Роналдо!" – написала Исинбаева на своей официальной странице в Instagram.

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Материалы REN-TV

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