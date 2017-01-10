Исинбаева - о фото с Роналдо: "Футбольная семья приняла тепло!"

Двукратная олимпийская чемпионка про прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографию с легендарным бразильским футболистом Роналдо. По словам россиянки, футбольная семья на торжественной церемонии вручения приза "Игрок года ФИФА" приняла ее очень тепло.

"Церемония завершена. Впечатлений масса. Очень приятно и почетно быть послом чемпионата мира-2018. Футбольная семья приняла тепло! С Роналдо!" – написала Исинбаева на своей официальной странице в Instagram.