Иржи Ярошик вошел в тренерский штаб "Слована"

Бывший полузащитник ЦСКА, "Челси" и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик вошел в тренерский штаб Давида Голоубека в "Словане", сообщает официальный сайт клуба из Либереца. О назначении Холоубека стало известно 22 декабря.

Помимо Ярошика, который выступал в "Словане" с 1997 по 1999 год, помогать Холоубеку будут еще два бывших футболиста "Слована" - Мирослав Холеньяк и Марек Чех. Последний с 2007 по 2011 год защищал ворота российских клубов - "Луча-Энергии", "Локомотива" и "Жемчужины-Сочи".

Иржи Ярошик: "Слован" дал мне шанс - сперва в качестве игрока, сейчас - в качестве тренера"