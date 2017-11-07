Ирматов и Брих будут работать на матчах клубного чемпионата мира

ФИФА на своем официальном сайте объявила состав судейских бригад на матчи клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря. На турнире с участием 7 команд будут работать 6 бригад арбитров, каждая из которых представит свою конфедерацию.

Судьи на матчи клубного чемпионата мира:

УЕФА - Феликс Брих (Германия), АФК - Равшан Ирматов (Узбекистан), КАФ - Малан Дьедью (Сенегал), КОНКАКАФ - Сезар Артуро Рамос Раласуэлос (Мексика), КОНМЕБОЛ - Сандро Риччи (Бразилия), ОФК - Мэттью Конгер (Новая Зеландия).

Отметим, что также ФИФА отберет еще 8 арбитров, которые станут работать с системой видеопомощи арбитрам (ВАР).

На данный момент известны 5 из 7 участников клубного чемпионата мира. Ими стали "Реал" (Испания) "Пачука" (Мексика), "Видад" (Марокко), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (ОАЭ). Победитель Кубка Либертадорес определится 29 ноября, а сильнейшая команда Лиги чемпионов АФК станет известна 25 ноября.