Ирак попросит у ФИФА разрешения проводить официальные матчи сборной в стране

Ирак хочет добиться от ФИФА разрешения проводить матчи сборной в своей стране. Иракская сборная не проводила домашние игры в своей стране с 1990 года, когда армия Ирака вторглась в Кувейт, и против страны были введены международные санкции.

Как сообщает AFP, власти Ирака обратятся к ФИФА за разрешением проводить матчи у себя. Помочь этому должен товарищеский матч с Саудовской Аравией, который пройдет в Багдаде.