"Иокогама" подтвердила продление контракта с 50-летним Миурой

Нападающий "Иокогамы" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба.

26 февраля японцу исполнится 51 год, в этом году стартует его 33-й сезон профессиональной карьеры.

Миура в марте 2017 года побил рекорд обладателя "Золотого мяча"-1956 Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным профессиональным игроком в истории.

В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 12 матчах второго по силе японского дивизиона.

Свою карьеру Миура начал в бразильском "Сантосе". Впоследсвии в его карьере был ряд бразильских клубов, включая "Палмейрас". С 1990 по 1998 год он играл на родине в японском "Верди Кавасаки", сезон-1994/95 провел на правах аренды в "Дженоа". В 1999 году он отыграл полгода в хорватской "Кроации", после чего вернулся в Японию. Цвета "Иокогамы" он защищает с 2005 года.

В сборной Японии Миура играл с 1990 по 2000 год, отыграл 89 матчей, забил 55 голов, стал победителем Кубка Азии-1992, но так и не сыграл на чемпионате мира.