"Иокогама" подтвердила продление контракта с 50-летним Миурой

Нападающий "Иокогамы" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба.
26 февраля японцу исполнится 51 год, в этом году стартует его 33-й сезон профессиональной карьеры.
Миура в марте 2017 года побил рекорд обладателя "Золотого мяча"-1956 Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным профессиональным игроком в истории.
В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 12 матчах второго по силе японского дивизиона.
Свою карьеру Миура начал в бразильском "Сантосе". Впоследсвии в его карьере был ряд бразильских клубов, включая "Палмейрас". С 1990 по 1998 год он играл на родине в японском "Верди Кавасаки", сезон-1994/95 провел на правах аренды в "Дженоа". В 1999 году он отыграл полгода в хорватской "Кроации", после чего вернулся в Японию. Цвета "Иокогамы" он защищает с 2005 года.
В сборной Японии Миура играл с 1990 по 2000 год, отыграл 89 матчей, забил 55 голов, стал победителем Кубка Азии-1992, но так и не сыграл на чемпионате мира.
💪A month shy of 51 and still signing new contracts!– FIFA.com (@FIFAcom) 11 января 2018 г.
🇯🇵Kazuyoshi Miura is set to continue his record-breaking career with another season at Yokohama FC!
👑Incredibly, 'King Kazu' was part of the side which won @jfa_samuraiblue's first ever @afcasiancup... back in 1992! pic.twitter.com/osaU0OUSmL