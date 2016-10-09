Инспектор ФИФА и УЕФА раскритиковал введение "зеленой карточки"

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд критически отозвался об идее "зеленой карточки". Данная карточка призвана поощрять футболистов за проявление fair play. Первым футболистом в истории, получившим ее, стал Кристиан Галано из "Виченцы". В игре с "Виртус Энтелла" он признался арбитру, что он ошибся, назначая угловой после его удара.

- Это полная ерунда, - цитирует ТАСС Бартфельда. - У итальянцев получается, что зеленая карточка дается за честность. В нашей жизни заложено, что мы должны быть честными, если поступаем иначе, нарушаем закон, то предстаем перед судом. Несколько идеологов выскажутся так, что эта зеленая карточка треснет.

Это пахнет нафталином. Я подразумеваю, что все должны быть честными, а не тот, кто получает эту карточку.