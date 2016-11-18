Инфантино хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира до 32 команд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен расширить количество участников клубного чемпионата мира до 32 команд. Клубный чемпионат мира пройдет в Японии с 8 по 18 декабря.

– Футбол – это не только Европа и Южная Америка, приводит АР слова Инфантино. – ФИФА хочет сделать привлекательным турнир для всех. Оптимальное количество участников, по нашему мнению, – 32 команды. Более того, на этом турнире впервые судьи будут подсказывать главному арбитру, используя видеоповтор.