18:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Инфантино хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира до 32 команд

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен расширить количество участников клубного чемпионата мира до 32 команд. Клубный чемпионат мира пройдет в Японии с 8 по 18 декабря.

– Футбол – это не только Европа и Южная Америка, приводит АР слова Инфантино. – ФИФА хочет сделать привлекательным турнир для всех. Оптимальное количество участников, по нашему мнению, – 32 команды. Более того, на этом турнире впервые судьи будут подсказывать главному арбитру, используя видеоповтор.

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