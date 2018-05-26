Иньеста представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня был официально презентован в качестве футболиста японского клуба "Виссел Кобе". На мероприятии присутствовали более 8000 болельщиков клуба.

– Спасибо за теплый прием, – приводит испанское издание Sport слова 34-летнего игрока. – Я буду много работать, чтобы помочь клубу улучшить свои результаты и выиграть чемпионат Японии.

Иньеста является девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны"

"Виссел Кобе" занимает 6-е место в чемпионате Японии.