Иньеста представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сегодня был официально презентован в качестве футболиста японского клуба "Виссел Кобе". На мероприятии присутствовали более 8000 болельщиков клуба.
– Спасибо за теплый прием, – приводит испанское издание Sport слова 34-летнего игрока. – Я буду много работать, чтобы помочь клубу улучшить свои результаты и выиграть чемпионат Японии.
＼イニエスタ選手ウェルカムイベント「Bienvenido ANDRÉS INIESTA（ビエンベニード アンドレス イニエスタ）」／– ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 26 мая 2018 г.
始まりました✨
《Rakuten TV で独占ライブ配信📺》https://t.co/Hyxr2Lsgy3
イニエスタ選手の来神を一緒に盛り上げよう❣️https://t.co/4mzUEkBVSa
#vissel #BienvenidoIniesta pic.twitter.com/w1siyQtdeN
Иньеста является девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны"
"Виссел Кобе" занимает 6-е место в чемпионате Японии.